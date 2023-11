F1 : Balayé par Verstappen, Leclerc crie à l’injustice

Benjamin Labrousse

Parti en pole position du Grand Prix de Las Vegas ce dimanche, Charles Leclerc a vu Max Verstappen tenter de lui couper le sifflet lors du départ, provoquant ainsi une sortie de piste des deux pilotes. Si par la suite, le Néerlandais a été pénalisé de cinq secondes, le pilote Ferrari aurait cependant aimé que Verstappen lui rende tout simplement la première place

Une véritable bataille. Ce dimanche, Charles Leclerc et Max Verstappen auront bataillé dès le départ du Grand Prix de Las Vegas. Partie en pole position, le Monégasque voyait le champion du monde tenter de le dépasser après le départ en passant par l’intérieur. Mais tout en se frayant un chemin, Verstappen sortait de la piste provoquant également une sortie de la part de Leclerc. Une manœuvre plutôt dangereuse de la part du pilote Red Bull, qui sera finalement sanctionné d’une pénalité cinq secondes plus tard. Toutefois, Max Verstappen ressortira de ce premier virage en tête de la course, provoquant ainsi la colère de son homologue de chez Ferrari.

« C'était 50/50 »

De son côté, le directeur de Red Bull Christian Horner estime que les deux pilotes ont pris des risques au démarrage : « C'était 50/50. Ils sont allés au large dans le premier virage, Max étant légèrement devant. Nous avons pensé que cela était du domaine du 'let them race' dans les premiers virages ou le premier tour, c'est pourquoi nous n'avons pas inversé [les positions]. Donc, quand il a reçu la pénalité, cela signifiait que la course allait être plus difficile pour lui. C'était vraiment limite, mais nous l'acceptons » .

« Il serait préférable que la FIA demande à rendre la place »