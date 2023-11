F1 : Fiasco total à Las Vegas

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix de Las Vegas n'a pas été au goût de tous les pilotes. Décalage horaire, cérémonie d'ouverture, plaque d'égout non scellée... Le paddock a fait part de sa colère dans le désert du Nevada. Fort heureusement, le scénario de la course du dimanche a permis de mettre ce fiasco en second plan.

La Formule 1 faisait son grand retour à Las Vegas ce week-end, 41 ans après son dernier passage dans la cité implantée en plein cœur du désert. Et malgré une course plaisante dimanche, qui a visiblement réconcilié les plus sceptiques au sujet de ce Grand Prix, le fiasco redouté n'a pas été évité.

Red Bull et Ferrari en colère à Las Vegas

Comme à son habitude, Max Verstappen a été le premier à pester à Las Vegas. Le triple champion du monde, vainqueur de la course dimanche, n'a pas apprécié la cérémonie d'ouverture. « Je n’aime pas tout ce qui l’entoure. J’ai hâte d’essayer de faire de mon mieux sur la piste, mais je n’ai pas hâte de faire ça. Pour moi, vous pouvez éviter ce genre de choses. C’est juste que debout là-haut, tu ressembles à un clown », a-t-il confié, avant de s'en prendre à la piste le lendemain. « Si je me suis amusé ? Non, j’ai eu de meilleurs circuits dans ma vie. Je l’ai déjà dit hier et il n’y a rien de nouveau que j’ai découvert ou quoi que ce soit. Ce n’est pas fun et j’avais raison. Mais nous allons continuer et faire le boulot », ajoutait Max Verstappen. De son côté, Christian Horner a déploré l'énorme décalage horaire. Pour rappel, le Grand Prix s'est couru aux alentours de 22h heure locale par souci de retransmission mondiale. « Je pense qu'une des choses que nous examinons est le calendrier de course, car cela a été brutal pour l'équipe, et tous les hommes et femmes en coulisses. Je pense que tout le monde quitte Vegas un peu foutu. Nous devons voir comment nous pouvons améliorer cela à l'avenir. Nous courons si tard dans la nuit, alors peut-être que nous pourrions le faire un peu plus tôt dans la soirée. Vous ne pourrez jamais satisfaire tous les téléspectateurs. C'est une course américaine, alors si vous couriez à 20 heures, ou quelque chose comme ça, ce serait juste un peu plus confortable pour tout le monde », a regretté le patron de l'écurie Red Bull.



Chez Ferrari, le ton est également monté. La Scuderia a encore joué de malchance puisque Carlos Sainz a endommagé son fond plat ainsi que son moteur lors de la première séance d'essais libres, la faute à une plaque d'égout mal fixée. Clou du spectacle, le pilote espagnol a été pénalisé de dix places sur la grille pour avoir changé son moteur alors que la responsabilité revenait aux organisateurs... « Nous avons complètement endommagé la monocoque, le moteur et la batterie. Je pense que c’est tout simplement inacceptable. Cela nous coûte une fortune. Nous avons gâché la séance pour Carlos. Nous ne participerons pas aux EL2, c’est certain, parce que l’on doit changer les deux tiers de la voiture. Je pense que c’est tout simplement inacceptable pour la F1 aujourd’hui », fustigeait Frédéric Vasseur. « Il y avait clairement un problème de sécurité sur la piste. Ce problème a détruit ma voiture. Mes mécaniciens ont dû consacrer cinq heures à assembler une toute nouvelle voiture et cela va nous coûter des millions d’euros en pièces ! En plus de cela, nous écopons d’une pénalité de 10 places sur la grille pour quelque chose pour lequel nous n’avons rien à voir. Je suis simplement déçu », déclarait de son côté Carlos Sainz. Toto Wollf et Lewis Hamilton ont quant à eux apprécié leur week-end à Las Vegas.

Mercedes défend Las Vegas