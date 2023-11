F1 : Verstappen écœure Ferrari, il raconte

Jean de Teyssière

Intouchable Max Verstappen. À Las Vegas, dans la capitale du jeu, le Néerlandais a parfaitement géré sa stratégie, même après avoir été 9ème à mi-course, suite à la pénalité de cinq secondes dont il avait écopé. Malgré tout, il a réussi à remonter et terminer devant Charles Leclerc, qui n'aura finalement jamais réussi à bonifier ses cinq pole positions cette saison. Le pilote de Red Bull était en tout cas heureux de cette victoire.

Max Verstappen, force 18. Sur 21 Grands Prix, le pilote néerlandais a réussi à en remporter 18, qui est encore et toujours un nouveau record. Pourtant, le Néerlandais a connu un début de course compliquée, avec une pénalité de cinq secondes. Mais ce n'était finalement pas assez pour abattre le génie néerlandais de la Formule 1 à Las Vegas.

«Mais j’ai dû attaquer et dépasser des voitures»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Max Verstappen raconte son Grand Prix de Las Vegas : « C’était difficile, j’ai tenté d’y aller au départ, on a freiné tard et je n’avais pas de grip donc je suis allé au large. Les commissaires m’ont donné une pénalité pour ça et ça m’a placé sur la défensive. J’ai dû passer quelques voitures, il y a eu la Safety Car, beaucoup de choses se sont passées. Mais j’ai dû attaquer et dépasser des voitures. Le DRS était très puissant donc quand vous dépassiez une voiture pour prendre la tête, si la voiture derrière parvenait à rester dans la zone DRS, elle avait l’opportunité de repasser. Mais c’était amusant. »

«On a hâte de revenir l’année prochaine et de refaire la même chose»