F1 : Verstappen pousse un coup de gueule, Red Bull monte au créneau

Hugo Chirossel

Alors que ce week-end a lieu l'avant-dernier Grand Prix de la saison, Max Verstappen n’a pas vraiment apprécié la cérémonie d’ouverture à Las Vegas. Le Néerlandais a eu l’impression de passer pour un clown et n’est pas un grand fan de toutes les festivités qui accompagnent cette course. Christian Horner, tout comme son manager Raymond Vermeulen, ont pris sa défense.

« Je n’aime pas tout ce qui l’entoure. J’ai hâte d’essayer de faire de mon mieux sur la piste, mais je n’ai pas hâte de faire ça. Pour moi, vous pouvez éviter ce genre de choses. C’est juste que debout là-haut, tu ressembles à un clown . » Que ce soit en ce qui concerne la cérémonie d’ouverture ou le circuit, Max Verstappen ne semble pas très content d’être à Las Vegas. Les propos du triple champion du monde ont fait réagir, mais il peut compter sur le soutien de son équipe.

F1 : Mécontent, Verstappen répond cash sur Las Vegas https://t.co/Y6wpYxjWI8 pic.twitter.com/zqYhc71fJk — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

«Il déteste tout le faste et les conneries qui accompagnent tout ça»

« Ce que vous devez comprendre, c’est que Max est un pilote de course. Il déteste tout le faste et les conneries qui accompagnent tout ça. Il veut juste conduire la voiture. Il n’a pas soif de gloire, d’adulation ou quoi que ce soit du genre. Et je pense qu’il est juste un peu mal à l’aise, si vous voulez, avec l’élément showbiz introduit dans cette course », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Raymond Vermeulen a lui aussi défendu Max Verstappen : « Max est pur, proche de ses convictions et dit ce qu’il pense. Je pense que nous devrions apprécier que quelqu’un de sa stature dise quelque chose comme ça. Ce sont toujours des pilotes et non des acteurs. Max se sent très mal à l’aise avec des choses comme ça. Je pense aussi que beaucoup de gens, peut-être pas tout le monde, apprécient son côté terre-à-terre . »

«La batterie de Max est presque vide»