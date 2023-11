F1 : Mécontent, Verstappen répond cash sur Las Vegas

Hugo Chirossel

Alors que pour la première fois la Formule 1 y pose ses valises ce week-end, Max Verstappen n’est pas un grand fan de Las Vegas. Après avoir taclé la cérémonie d’ouverture, ayant l’impression d’être un clown, le pilote de Red Bull s’est cette fois-ci attaqué au circuit en lui-même, qu’il ne trouve pas « fun ».

« Je n’aime pas tout ce qui l’entoure. J’ai hâte d’essayer de faire de mon mieux sur la piste, mais je n’ai pas hâte de faire ça. Pour moi, vous pouvez éviter ce genre de choses. C’est juste que debout là-haut, tu ressembles à un clown . » S’il n’a pas apprécié la cérémonie d’ouverture du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen n’est également pas convaincu par son circuit.

«Ce n’est pas fun et j’avais raison»

« Si je me suis amusé ? Non, j’ai eu de meilleurs circuits dans ma vie. Je l’ai déjà dit hier et il n’y a rien de nouveau que j’ai découvert ou quoi que ce soit. Ce n’est pas fun et j’avais raison. Mais nous allons continuer et faire le boulot », a déclaré Max Verstappen après les deux premières séances d’essais libres, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « C’est glissant. Bien sûr, nous n’avons pas vraiment roulé beaucoup en Libres 1, donc il a fallu un peu de temps pour rouler autant que nous le voulions. À la fin, c’était un peu mieux. Nous avons réussi à réaliser tout le programme, qui, je suppose, était le plus important pour aujourd’hui . »

«Pour nous, le bilan est mitigé»