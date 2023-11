F1 : Après la polémique, Verstappen demande une révolution

Hugo Chirossel

S’il a terminé deuxième de la séance de qualification, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc, Carlos Sainz ne partira que 12e sur la grille de départ lors du Grand Prix de Las Vegas. Le pilote espagnol a écopé d’une pénalité de 10 places après l’incident survenu lors des essais libres vendredi. Une sanction injuste pour Max Verstappen, qui estime que les règles doivent changer.

Charles Leclerc a décroché la 23e pole position de sa carrière samedi, lors de la séance de qualification du Grand Prix de Las Vegas. Normalement, son coéquipier Carlos Sainz aurait dû s’élancer juste derrière lui, puisqu’il a signé le deuxième meilleur temps. Sauf que l’Espagnol a écopé d’une pénalité de 10 places après que sa monoplace ait été impactée par une plaque d’égout lors des essais libres, et ne partira finalement que 12e. Une sanction incompréhensible pour Ferrari, comme pour Max Verstappen.

F1 : Verstappen lâche une punchline sur Las Vegas https://t.co/2kJ0SyOLzA pic.twitter.com/fju6OMgOpc — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

«Les règles doivent changer»

Les commissaires de la FIA ont appliqué le règlement à la lettre et pour Max Verstappen, ce sont justement les règles qui doivent changer : « Les règles doivent changer pour cela. Parce que la c’est la même chose si vous êtes éliminé par quelqu’un et avez un gros accident. Vous pouvez perdre des pièces du moteur, des batteries, tout ce genre de choses. Donc, tout d’abord, cela doit changer et des choses peuvent être prises en considération, que vous puissiez vous en tirer avec ou sans pénalité. Pour l’instant ce n’est pas pris en compte . »

«C’est vraiment terriblement injuste»