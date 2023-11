F1 : Verstappen lâche une punchline sur Las Vegas

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Las Vegas est revenu au calendrier de la Formule 1, 40 ans après sa dernière apparition. L'évènement a déjà connu plusieurs polémiques, notamment l'incident avec la Ferrari de Carlos Sainz, qui a percuté une bouche d'égout. Max Verstappen, lui, ne s'est jamais montré excité à l'idée de courir dans les rues de Las Vegas et en a encore rajouté une couche.

Ce dimanche, à 7h heure française, aura lieu l'avant-dernier Grand Prix de la saison, à Las Vegas. Un Grand Prix qui déchaîne les passions et qui promet surtout un grand spectacle. Mais de nombreux pilotes ne semblent pas être si dithyrambiques que cela, Max Verstappen le premier.

«Nous sommes plus là pour le spectacle que pour la compétition»

Déjà, en début de semaine, Max Verstappen s'était déjà montré critique envers le Grand Prix de Las Vegas dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Tout d’abord, je pense que nous sommes plus là pour le spectacle que pour la compétition elle-même, si vous regardez le tracé de la piste. Mais vous savez, ça ne m’intéresse pas. Je suis plutôt du genre à y aller, à faire ce que j’ai à faire et à repartir. Monaco, c’est aussi l’histoire et le lieu lui-même. Tout le monde veut avoir été à Monaco une fois. On ne peut pas vraiment comparer. »

«Je pense que Monaco, c'est comme la Ligue des Champions, ici c'est la ligue nationale»