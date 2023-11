F1 : Leclerc bluffe Verstappen et écœure Alonso

Jean de Teyssière

Qui de mieux qu'un Monégasque pour réaliser la pole position à Las Vegas ? Charles Leclerc a réussi à réaliser le meilleur temps lors des qualifications et s'est imposé devant Max Verstappen. Carlos Sainz avait lui aussi réussi à finir devant le Néerlandais, mais ses dix places de pénalités lui coûtent cher. Fernando Alonso partira de la neuvième place et voit surtout Charles Leclerc le dépasser en nombre de pole position décrochée.

Ferrari a bien caché son jeu lors de ce week-end à Las Vegas. En marge de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, les deux Ferrari ont réussi les deux meilleurs temps lors des qualifications. Malheureusement pour Carlos Sainz, sa pénalité suite au changement de son moteur après l'incident polémique de la bouche d'égout lors des essais libres le fera partir de la douzième place. En revanche, pour Charles Leclerc, tout va bien.

Verstappen battu par Ferrari

A la sortie de la séance de qualification, Max Verstappen semble savoir pourquoi il a échoué à réussir à décrocher la pole position à Las Vegas, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « C’est assez froid, assez glissant, et être sur un circuit urbain oblige à être aussi proche que possible des murs. C’était plaisant, on a maximisé notre qualification, on a manqué de performance sur un tour tout le week-end et c’était encore le cas en qualifs. J’espère qu’en course on sera bons avec les pneus et que ça nous réussira. »

Leclerc passe devant Alonso

Cette pole position de Charles Leclerc à Las Vegas, sa cinquième cette saison, lui permet de laisser Fernando Alonso dans le rétroviseur. Le double champion du monde a réussi à décrocher 22 pole positions dans sa carrière, tandis que Charles Leclerc vient de réussir à partir de la première place pour la 23ème fois de sa carrière. Il est revanche très loin des treize autres pilotes qui sont devant lui, notamment Lewis Hamilton, le recordman avec 104 pole positions dans sa carrière.