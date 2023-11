F1 : Lewis Hamilton lance un avertissement à Mercedes

Pierrick Levallet

Après un Grand Prix du Brésil cauchemardesque, Mercedes entend vivre une bien meilleure course à Las Vegas ce dimanche. L'écurie allemande veut apprendre de ses erreurs et espère voir Lewis Hamilton et George Russell batailler à l'avant du peloton. Cependant, le septuple champion du monde a tenu à prévenir Mercedes avant la course.

Ce week-end, la F1 pose ses valises à Las Vegas. Et Mercedes a l’intention d’éviter de vivre un Grand Prix similaire à celui au Brésil. Lewis Hamilton n’avait pas pu faire mieux qu’une huitième place sur le circuit de São Paulo, tandis que George Russell avait été contraint à l’abandon. L’écurie allemande voudrait obtenir deux bons résultats aux Etats-Unis ce dimanche. Mais Lewis Hamilton a tenu à prévenir son équipe.

«Ça va être difficile»

« Je pense que ça va quand même être un défi, notamment faire fonctionner les pneus ce week-end. On n'est pas forcément les plus rapides en ligne droite, alors ça va être difficile. On va voir si on peut ne pas perdre trop de temps en ligne droite et tenir le rythme des autres dans les virages. Mais ce circuit n'est pas le plus technique qui soit, alors espérons que ça facilitera un peu les choses » a expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«On a une grande montagne à gravir»