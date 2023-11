F1 : Hamilton lâche une annonce avant Las Vegas, Mercedes va déchanter

Jean de Teyssière

Après deux victoires consécutives lors du Grand Prix du Brésil, Mercedes a totalement raté l'antépénultième rendez-vous de la saison à Interlagos. Lewis Hamilton a terminé huitième tandis que George Russell n'a pas pu aller au bout. Si Mercedes répète que le Grand Prix de Las Vegas devrait être totalement différent, Lewis Hamilton ne voit pas son écurie remporter la course.

La fin de la saison de Formule 1 approche à grands pas et les pilotes devront se mesurer à un tout nouveau circuit cette année : celui de Las Vegas. Plus au programme depuis 40 ans, ce Grand Prix pas comme les autres fait donc son grand retour. Avec des conditions qui risquent d'être compliquées, puisque, se déroulant de nuit, la température devrait osciller entre 3 et 5°C. Un cadre qui pourrait profiter à Lewis Hamilton et Mercedes ?

« Au Brésil, nous n’avons pas fait du bon travail»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton explique avoir appris du Grand Prix du Brésil : « On sait à 100% ce qui n’a pas fonctionné avec les réglages de la W14 à Interlagos. En fin de compte, nous n’avons pas fait du bon travail. Mais nous en avons tiré beaucoup d’enseignements quant à savoir où nous devons aller et où nous devons nous développer. En cas d’échec, on apprend toujours beaucoup de choses de ces expériences. Donc en venant ici, j’espère que nous aurons une meilleure approche, mais nous ne savons toujours pas comment la voiture va être ici. »

«Finir la saison avec une victoire ? Je ne crois pas, ce n’est toujours pas une voiture gagnante»