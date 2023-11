F1 : Duo de choc avec Verstappen, Hamilton est snobé

Benjamin Labrousse

Pilote hors pair, Max Verstappen possède toutefois la réputation de faire de l’ombre à ses coéquipiers. Que ce soit Sergio Perez, Daniel Ricciardo, ou encore Pierre Gasly, tous se sont cassés les dents à essayer de rivaliser avec le Néerlandais. Vice-champion du monde en 2008, Felipe Massa a choisi le coéquipier idéal pour « Super Max », tout en affirmant que ce dernier n’était pas compatible avec Lewis Hamilton.

À eux deux, ils comptabilisent dix titres de champion du monde. Mais Max Verstappen et Lewis Hamilton sont-ils compatibles au sein d’une même écurie ? Pour beaucoup, le fait que les deux pilotes aient toujours été habitués à une position de leader chez Red Bull pour le Néerlandais et chez Mercedes pour le Britannique, fait qu’une cohabitation entre les deux hommes est impossible.

« Max et Lewis ensemble, cela ne fonctionnerait pas »

Interrogé sur son duo de pilote idéal au sein du circuit actuel de la Formule 1, Felipe Massa déclare : « C’est vraiment difficile, parce qu’au final, vous devez avoir deux pilotes qui travaillent bien avec l’équipe. Il est donc certains que si vous mettiez Max et Lewis ensemble, cela ne fonctionnerait pas parce qu’à la fin, ils se battraient, ils détruiraient la relation, ils détruiraient l’équipe et cela ne fonctionnerait pas. Alors, qui seront les deux pilotes ? Peut-être Max et Lando Norris. Je ne sais pas comment sera leur relation, car l’un d’eux doit gagner. Mais ce sont deux pilotes que j’apprécie vraiment et que j’aime beaucoup » , déclare ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

