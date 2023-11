F1 : Verstappen imbattable, Red Bull dévoile les raisons

Benjamin Labrousse

Sacré champion du monde pour la troisième année consécutive en octobre dernier, Max Verstappen a largement dominé cette saison de Formule 1. Victorieux à 17 reprises (sur 20 Grand Prix disputés), le Néerlandais possède certes la monoplace la plus rapide du circuit, mais n’en reste pas moins un pilote hors pair. Selon Christian Horner, « Super Max » possède un talent inouï pour comprendre la gestion de course.

Phénoménal. Cette saison, Max Verstappen s’est affirmé plus que jamais comme le souverain de la Formule 1 en remportant 17 courses sur les 20 disputées. Serein au volant, le Néerlandais brille également par sa gestion des événements en course.

« Max est devenu très doué pour lire une course »

« Je pense que tout le monde gère son rythme différemment dans une course, mais Max est devenu très doué pour lire une course. Il ne panique pas s'il voit que quelqu'un lui reprend du temps dans le secteur intermédiaire ou quoi que ce soit d'autre. C'est parce qu'il a une vision à long terme. Et je pense qu'il a cette confiance intérieure qui lui permet de savoir où il en est » , déclare le directeur de Red Bull Christian Horner dans des propos rapportés par Motorsport.com . Ce dernier poursuit : « En 2019, je pense que c'est au cours de cette période qu'il a vraiment, vraiment progressé.Puis de 2019 à 2020, dans une certaine mesure. Mercedes disposait d'une fusée en 2020, mais nous avons tout de même réussi à gagner quelques courses cette année-là. Et puis, évidemment, la saison 2021 a été énorme » .

