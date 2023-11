F1 : Red Bull tacle Lewis Hamilton

Jean de Teyssière

La domination de Red Bull cette saison en Formule 1 a été sans partage. Sur vingt courses, Max Verstappen en a remporté dix-sept, quand Ferrari et Carlos Sainz sont les seuls à avoir battu l'écurie autrichienne. Une hégémonie qui fait grincer des dents beaucoup de monde dans le paddock, à commencer par Lewis Hamilton. Chose qui n'a pas plu à Christian Horner, le directeur de Red Bull.

Ces derniers jours, de nombreuses personnes sont montées au front pour parler de la domination outrageuse de Red Bull cette saison. Lewis Hamilton, le pilote Mercedes aux sept titres de champion du monde, avait même dit que cette domination était dangereuse pour le futur de la Formule 1...

«Mon travail est de m'assurer que nous gagnons»

Des propos qui n'ont pas plu à Christian Horner, le directeur de Red Bull qui est relayé par nextgen-auto.com : « Mon travail est de m’assurer que nous gagnons, c’est mon travail. Et 2021 a été le plus grand combat de l’histoire du sport. C’était du lourd, de la première course à la finale d’Abu Dhabi, où les deux pilotes sont arrivés avec le même nombre de points. C’est incroyable. Et cette année-là m’a fait vieillir physiquement ! Ces deux dernières années ont été agréables, car elles ont été un peu moins stressantes, mais ce que l’on peut garantir, c’est que le peloton va converger, et ce n’est qu’une question de temps. Ce qui va se passer entre 2024 et 2025, c’est que le peloton va se rapprocher, on commence à le voir. »

F1 : Red Bull annonce du lourd, Verstappen va adorer https://t.co/iPtr3gbply pic.twitter.com/XtRLyiQwED — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Le seul gars qui ne devrait pas dire ça, je pense, c’est Lewis»