F1 : Pierre Gasly veut imiter Lewis Hamilton

Pierrick Levallet

Chez Alpine, Pierre Gasly a découvert une autre facette de sa personnalité. Le pilote de 27 ans adore oeuvrer pour la bonne cause comme il l'a fait il y a quelques semaines grâce à son casque en hommage à François Cevert. Le Français a avoué qu'il souhaitait en faire plus, à l'instar d'un certain Lewis Hamilton.

Passé par AlphaTauri et Red Bull, Pierre Gasly officie désormais pour Alpine. Le pilote français a d’ailleurs franchi un cap au sein de l’écurie française. Le pilote de 27 ans n’hésite pas utiliser son image pour la bonne cause. Il y a quelques temps, il avait par exemple arboré un casque en hommage à François Cevert, ancien pilote automobile. Grâce à cela, Pierre Gasly avait d’ailleurs aidé Alpine à récolter des fonds pour un collège en France. Et le pilote français entend bien recommencer à l’avenir.

«Vous pouvez avoir un impact positif»

« En fait, par le biais de petites actions ou de messages que vous allez véhiculer dans nos sports, vous pouvez avoir un impact positif plus important ailleurs dans le monde, qu’il soit lié à notre sport ou qu’il soit complètement déconnecté et qu’il aide les gens dans le besoin. C’est quelque chose que je trouve très gratifiant, pas en tant que pilote, mais en tant que personne » a indiqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je pense que le sport a changé»