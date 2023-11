F1 : Viré par Alpine, il lâche une déclaration fracassante !

Benjamin Labrousse

Faute de résultats, Alpine décidait en juillet dernier de licencier son directeur d’écurie Otmar Szafnauer. Désormais remplacé par Bruno Famin au sein de l’écurie française, le Roumano-Américain s’est récemment exprimé à propos de ce remerciement assez brusque, et n’a clairement pas mâché ses mots à propos des dirigeants de l’écurie basée à Enstone.

Le monde de la Formule 1 est parfois cruel. Désormais menée par son duo de pilotes français en la personne d’Esteban Ocon et de Pierre Gasly, Alpine avait de grandes ambitions pour ce championnat du monde 2023. L’écurie plus française que jamais comptait également sur la performance de son directeur d’équipe Otmar Szafnauer pour continuer sur sa belle lancée après une année 2022 prometteuse. Toutefois, le début de saison d’Alpine n’aura clairement pas été à la hauteur des attentes, avec comme point d’orgue, une énorme collision entre Ocon et Gasly survenue lors du Grand Prix d’Australie. Fin juillet, la direction du Groupe Renault prenait la décision d’effectuer un énorme coup de balai en remerciant Otmar Szafnauer, mais également Laurent Rossi, alors directeur général.

« Des promesses n’ont pas été tenues chez Alpine »

Dans des propos relayés par l’ Auto Journal , Otmar Szafnauer est revenu sur son licenciement : « Malheureusement, des promesses n’ont pas été tenues chez Alpine. Nous avions un plan de cent courses pour nous montrer pleinement compétitifs, pourtant après seulement le tiers le directoire de Renault en a décidé autrement. Impossible dans ces conditions de recruter utilement » .

« Je suis heureux d’avoir pris mes distances »