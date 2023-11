F1 : Tensions chez Red Bull ? Verstappen s’explique

Jean de Teyssière

La vie d'une écurie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout chez Red Bull. Pour avoir des résultats aussi exceptionnels que ceux obtenus cette saison (19 Grands Prix sur 20 gagnés), il faut évidemment que les choses soient dites clairement. C'est le cas entre Max Verstappen et son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, même si c'est parfois comparé à des tensions. Chose que réfute Verstappen.

ll arrive souvent, lorsque l'on écoute la radio de Max Verstappen durant une course, de l'entendre crier sur son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase et inversement. Pour Christian Horner, ces discussions musclées ne sont en aucun cas des signes de tensions au sein de l'écurie Red Bull et Max Verstappen a justement réagi à ces rumeurs.

«Le respect est très important»

Dans le podcast Talking Bull , Max Verstappen est revenu sur les rumeurs affirmant qu'il existe des tensions entre lui et son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase : « Si je suis contrarié ou si je ne suis pas content d’une certaine situation, il me dit ’reçu’ ou ’merci beaucoup pour ton message’. Je me demande alors ce qui se passe. Vous savez, nous sommes tous les deux dans le même bateau et nous voulons obtenir le meilleur résultat possible. Mais le respect est très important. »

«Si nous avons l’air un peu en colère, ils pensent que nous sommes en train de nous disputer»