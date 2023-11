F1 : Alonso sort du silence et se lâche sur Hamilton

Benjamin Labrousse

Partenaires chez McLaren en 2007, Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont parfois détenu une relation assez tumultueuse. Si leurs carrières respectives n’auront pas connu les mêmes trajectoires, le pilote espagnol d’Aston Martin s’est récemment exprimé à propos du Britannique, en louant notamment sa capacité à rester compétitif malgré l’hégémonie actuelle de Red Bull.

La Formule 1 est parfois composée de cycles. Ces dernières années, Lewis Hamilton a imposé l’une des plus grandes dominations de l’histoire du sport sur le circuit en étant sacré champion du monde à 7 reprises, le tout en 12 ans. Depuis trois saisons, c’est Max Verstappen (Red Bull) qui ne laisse absolument aucune chance à ses potentiels adversaires. Dans un entretien accordé à GQ , Fernando Alonso a révélé apprécier le fait que son ancien coéquipier Lewis Hamilton cherche toujours à rester compétitif.

F1 : Mercedes lâche une annonce, Hamilton va adorer https://t.co/Y8kODzHQ30 pic.twitter.com/pu1pfT6SkU — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

« Il jouait toujours à un niveau élevé »

« Nous avons des personnalités et des motivations différentes. Lewis a toujours très bien réussi à rester concentré et compétitif dans les périodes de sa vie où il n’avait pas de package compétitif. Ces périodes n’étaient pas nombreuses, mais il jouait toujours à un niveau élevé » , déclare ainsi l’Espagnol dans des propos relayés par F1Only .

« Red Bull domine, mais il se bat toujours »