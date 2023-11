F1 : Hamilton prévient déjà Verstappen

Hugo Chirossel

Alors que la Formule 1 pose ses valises à Interlagos ce week-end, Lewis Hamilton n’a pas vraiment la tête au Grand Prix du Brésil. Pas très convaincu par les récents progrès de Mercedes, le septuple champion a avoué qu’il pensait déjà à la saison prochaine, avec comme objectif un huitième sacre.

S’il s’était incliné lors du Grand Prix de la saison en 2021, Lewis Hamilton n’a pas vraiment pu concurrencer Max Verstappen ces deux dernières années. Le Néerlandais a survolé les débats et après avoir été sacré champion du monde une deuxième fois en 2022, a enchaîné avec un troisième cette saison. Le Britannique quant à lui est actuellement sur la troisième marche du podium, à 20 points de Sergio Pérez, deuxième.

Hamilton a la tête à 2024

Avant les deux derniers Grand Prix de la saison à Las Vegas et à Abu Dhabi, la Formule 1 se déplace au Brésil ce week-end. Mais Lewis Hamilton semble avoir déjà la tête à 2024. En effet, le septuple champion du monde a confié qu’il organisait déjà sa préparation hivernale en vue de la saison prochaine. Le pilote Mercedes a un objectif clair : remporter un huitième titre de champion du monde.

«Revenir la saison prochaine plus fort que jamais»