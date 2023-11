F1 : Red Bull, retraite... Un proche de Fernando Alonso vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ambassadeur d'Aston Martin F1, et ami de longue date de Fernando Alonso, Pedro de la Rosa est parfaitement placé pour savoir quel sera l'avenir du double champion du monde. Il faut dire que les rumeurs s'enchaînent ces derniers jours concernant le futur d'Alonso, annoncé chez Red Bull ou bien encore à la retraite. Mais Pedro de la Rosa met fin aux interrogations.

Bien que son contrat chez Aston Martin court jusqu'en 2024, Fernando Alonso est au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers jours. Et non des moindres ! En effet, alors que Laurence Stroll réfléchirait à vendre l'écurie britannique, l'Espagnol envisagerait de partir et pourrait échanger son baquet avec... Sergio Pérez ! Fernando Alonso rejoindrait ainsi Max Verstappen chez Red Bull tandis que le Mexicain retrouverait l'écurie au sein de laquelle il a piloté quand elle s'appelait encore Force India. Néanmoins, Pedro de la Rosa, ami de Fernando Alonso et ambassadeur d'Aston Martin F1, met fin à ces rumeurs.

«Fernando est un pilote Aston Martin»

« Fernando est un pilote Aston Martin. Il est un atout très important pour nous et rien ne va changer. Je ne sais pas d’où viennent ces rumeurs - je ne connais pas la source ni quel est l’objectif. Ce n’est même pas le bon moment - la ’saison folle des transferts’ est déjà terminée. Je répète que Fernando Alonso est un pilote Aston Martin et que le seul objectif est de se concentrer exclusivement sur les trois courses restantes qui sont très importantes pour la saison prochaine. Alors ne vous inquiétez pas, Fernando reste », assure l'ancien pilote dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

Le coup de gueule d'Alonso !