F1 : Annoncé chez Red Bull, Fernando Alonso annonce sa vengeance

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Fernando Alonso est au cœur des rumeurs les plus folles. La première concerne une éventuelle retraite bien que son contrat chez Aston Martin se termine en fin d'année 2024. La seconde, beaucoup plus improbable, envoie le double champion du monde dans le baquet de Sergio Pérez chez Red Bull pour former un duo explosif avec Max Verstappen. Mais non seulement l'Espagnol dément, et surtout, il promet des représailles face à ces rumeurs.

La fin de saison approche en Formule 1 et les rumeurs commencent à s'accélérer en vue de l'année prochaine. Bien que tous les baquets soient officiellement pourvus, certains pilotes pourraient payer leurs récents résultats. Dans cette optique, tous les regards se tournent vers Sergio Pérez, très décevants ces dernières semaines et dont la place chez Red Bull est menacée. Pour le remplacer, le candidat le plus crédible serait Daniel Ricciardo, mais un autre nom a émergé à savoir celui de Fernando Alonso ! C'est effectivement la folle rumeur qui circule depuis dimanche, bien que le contrat de l'Espagnol chez Aston Martin ne prenne fin qu'en 2024. Néanmoins, d'autres rumeurs affirment que Laurence Stroll songerait à vendre l'écurie britannique, ce qui pourrait faire fuir Fernando Alonso qui se précipiterait alors dans le baquet de la Red Bull.

«Je veillerai à ce qu'il y ait des conséquences»

Présent en conférence de presse ce jeudi à Sao Paulo, en marge du Grand Prix du Brésil qui se déroule ce week-end, Fernando Alonso a ainsi été interrogé sur ces rumeurs. Des rumeurs qu'il tient à dénoncer, mais surtout, il ne compte pas en rester là. « Non, je n'ai rien à dire. Les rumeurs du paddock, les gens qui rient et qui veulent gagner des fans... mais je ne vais pas jouer à ce jeu-là. Dans cette salle, vous êtes tous des journalistes professionnels qui travaillent en Formule 1 depuis de nombreuses années et vous avez du respect. Mais les rumeurs viennent de gens qui ne sont pas dans cette salle, ils sont là pour s'amuser et ce n'est pas amusant quand ils jouent avec ça. Je veillerai à ce qu'il y ait des conséquences », lance le double champion du monde, avant d'évoquer les difficultés actuelles d'Aston Martin qui reste sur une série très négative.

«Nous ne sommes pas aussi compétitifs que nous le voudrions»