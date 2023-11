F1 : L’heure de la délivrance pour Hamilton ?

Arnaud De Kanel

A la recherche d'une victoire depuis bientôt deux ans, Lewis Hamilton retrouve ce week-end un circuit qu'il affectionne particulièrement. En effet, le paddock pose ses valises au Brésil, pays dans lequel le Britannique est un citoyen d'honneur, le premier étranger à posséder cette distinction. L'occasion rêvée pour lui de mettre fin à sa longue disette.

Lewis Hamilton a tissé un lien particulier avec le Brésil. Le Britannique est citoyen d'honneur depuis 2022. Il retrouve donc Interlagos ce week-end, circuit sur lequel il a triomphé à trois reprises. Sa dernière victoire remontant au Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021, le pilote Mercedes a une belle occasion de renouer avec le succès dans un endroit où il sera soutenu corps et âme.



Folle rumeur en F1, Alonso sort du silence https://t.co/6AqL3Qhyeu pic.twitter.com/XuAoEpa659 — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Fin de disette pour Hamilton ?

Lewis Hamilton est en grande forme récemment. Le Britannique se rapproche de plus en plus du succès tant attendu qui le fuit depuis bientôt deux ans. Son écurie aime également se rendre au Brésil comme l'a rappelé Toto Wolff. « Bien sûr, nous gardons de bons souvenirs du Brésil, en particulier des deux dernières visites avec la victoire spectaculaire de Lewis en 2021 et la première victoire de George en 2022. Cette année nous avons aussi un Sprint et si nous le pouvons, je dis bien ’si’, s’il serait agréable de le gagner, nous préférerions effectivement la victoire le dimanche car c’est celle que tout le monde retient. Les fans sont super passionnés par la F1 et nous recevons toujours un accueil très enthousiaste de leur part. Espérons que notre package performera bien là-bas et que nous pourrons offrir un bon spectacle à tout le monde », a déclaré le directeur de l'écurie allemande. Grand favori, Max Verstappen n'a plus gagné au Brésil depuis 2019. Un bon signe pour Hamilton ?



Pour le savoir, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec une première séance d'essais libres à 15h30 avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille de dimanche, le tout sur Canal+ Sport à partir de 19h. Et oui, pas de qualifications pour la course le samedi puisque samedi, c'est sprint ! Ainsi, les pilotes verront la troisième séance d'essais libres être remplacée par une séance de qualifications qui définira la grille de la course sprint qui se disputera l'après midi. Le départ du Grand Prix sera donné à 18h dimanche sur Canal+ . En course, les pilotes devront couvrir 305,879 km, soit 71 tours de 4,309 km sur l'Autódromo José Carlos Pace et ses 15 virages.

Le programme complet à Interlagos