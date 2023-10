F1 : Crash à domicile pour un pilote, il monte au créneau

Benjamin Labrousse

Dimanche, Sergio Perez a abandonné lors du premier tour du Grand Prix du Mexique après être parti à la faute lors du départ. Une énorme déception pour le Mexicain qui évoluait devant son public. Alors qu’il traverse une période compliquée, le pilote Red Bull a pu compter sur le soutien de Christian Horner.

Que les temps sont durs pour Sergio Perez. Le coéquipier de Max Verstappen, qui espérait pouvoir concurrencer ce dernier pour le titre mondial au début de saison, traverse une crise de confiance. Alors que se déroulait ce dimanche le Grand Prix du Mexique, le pilote Red Bull est parti rapidement à la faute. Alors qu’il tentait de prendre la tête de la course lors du départ, Sergio Perez s’est encastré dans la monoplace de Charles Leclerc (Ferrari).

«C’est très pénible pour lui»

Après la course, le Team Principal de Red Bull Christian Horner a tenu quelques mots de soutien concernant Sergio Perez. « D’un côté, je suis ravi que nous ayons pu remporter la course (avec Verstappen) car cela maintient notre élan, mais d’un autre côté, je suis désespérément déçu pour Checo qui visait la tête de la course et qui a eu un accident au virage 1. Sortir dès le premier tour devant son public, c’est très pénible pour lui. Il était très ému – comme vous pouvez l’imaginer – mais c’est un pilote de course et il devait y aller (à l’attaque au premier virage). Nous ne pouvons rejeter la faute sur aucun des trois pilotes, parce qu’être à trois dans un virage est toujours difficile » , a déclaré ce dernier dans des propos relayés par F1Only .

«Nous continuerons à le soutenir et à le protéger»