F1 : Verstappen écrase tout, Hamilton et Schumacher sont menacés

De nouveau vainqueur dimanche, Max Verstappen n'en finit plus d'affoler les compteurs. Au Mexique, le triple champion du monde a décroché la 16e victoire de la saison au cours de laquelle il a également réussi l'exploit de s'imposer dix fois de suite. Il totalise désormais 51 succès en carrière et égale ainsi un certain Alain Prost. Devant lui, Sebastian Vettel pourrait être avalé d'ici la fin de la saison, mais Verstappen a surtout en ligne de mire Michael Schumacher et son rival Lewis Hamilton.

« Pour être honnête, on vit une saison incroyable . » Difficile de contredire Max Verstappen. Le pilote Red Bull a effectivement décroché une 16e victoire cette saison en remportant le Grand Prix du Mexique alors qu'il ne s'élançait qu'en troisième position. C'est évidemment un record pour celui qui s'est adjugé un troisième titre mondial de suite au cours d'une saison hallucinante qui l'a notamment vu enchaîner dix victoires de suite, un autre record. Une série qui a pris fin à Singapour, mais que l'ogre hollandais a déjà relancé puisqu'il vient de remporter les quatre derniers Grand Prix. Cela lui permet de porter son total à 51 victoires !

Verstappen égale Prost et fond sur Vettel, Hamilton et Schumacher se rapprochent

Un total loin d'être anodin puisqu'il s'agit de celui d'Alain Prost, qui a longtemps eu le record du nombre de victoires en Formule 1 jusqu'à l'hégémonie d'un certain Michael Schumacher. Avec 51 succès, Max Verstappen également donc le pilote français et se retrouve au pied d'un podium sur lequel il devrait rapidement monter puisque Sebastian Vettel est le troisième pilote qui compte le plus grand nombre de victoires en F1 avec un total de 53. Un score que le Néerlandais peut atteindre d'ici la fin de la saison puisqu'il reste encore trois courses à disputer, au Brésil, à Las Vegas et à Abu Dhabi. Le soir du 26 novembre, Max Verstappen sera donc peut-être encore un peu plus dans l'histoire avant de se tourner vers les deux suivants sur la liste à savoir Michael Schumacher (91 victoires) et l'actuel recordman, un certain Lewis Hamilton qui espère toujours faire gonfler son total de victoires en F1 resté bloqué à 103 depuis 2021.

Prost félicite Verstappen