F1 : «Extrêmement affamé», Red Bull s’enflamme pour Verstappen

Hugo Chirossel

Au-dessus du lot cette saison, Max Verstappen a d’ores et déjà été sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive. Depuis 2016 et ses débuts avec Red Bull, le Néerlandais collabore avec Christian Horner, qui le connait bien. Ce dernier estime que ce ne sont pas les records qui le motive, mais tout simplement sa soif de victoire.

Max Verstappen aura vécu une saison plutôt tranquille. Le Néerlandais n’a jamais semblé avoir de concurrence depuis le début de l’année et a logiquement été sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive lors de la course sprint au Qatar. Mais quelles sont ses motivations ? Pour Christian Horner, Max Verstappen est tout simplement un des plus grands compétiteurs de l’histoire de la Formule 1.

«Il est extrêmement compétitif et extrêmement affamé»

« C’est un véritable coureur. Il veut juste courir et qu’il s’agisse de courses de Grand Prix ou d’e-sport, il est extrêmement compétitif et extrêmement affamé. Il ne veut rien laisser sur la table, qu’il s’agisse d’une course sprint, d’un Grand Prix, qu’il s’agisse d’une séance de qualification. Et ce dont il ne manque certainement pas, c’est la motivation sous quelque forme que ce soit. Et c’est ce désir intérieur qui le motive vraiment. Cela se voit dans son pilotage, tant de fois, et il a désormais ajouté cette faim à son expérience. Il sait que tout n’a pas besoin d’être réglé dès le premier tour. Sa course à Austin a été excellente, la façon dont il a géré les pneus, la stratégie et les dépassements quand il en avait besoin a été absolument décisive », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Max amène tout cela à un autre niveau»