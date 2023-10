F1 : Un pilote en pleine galère

Arnaud De Kanel

Cette saison de Formule 1 est particulièrement éprouvante et c'est pas Lance Stroll qui dira le contraire. Depuis plusieurs mois, le pilote canadien est en grandes difficultés sur la piste et en dehors. A la limite de l'évanouissement au Qatar, Stroll est à bout de forces et il a certainement hâte que la saison se termine.

Lance Stroll fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines. Souvent raillé sur les réseaux sociaux pour son pilotage, le Canadien est également particulièrement détesté pour son attitude avec la presse. Lorsqu'il sort d'une mauvaise course, Stroll peut se montrer très désagréable et certains observateurs n'oublient jamais de lui rappeler qu'il doit en grande partie sa place en Formule 1 à son père, propriétaire d'Aston Martin F1. Et ces derniers mois, pendant que Fernando Alonso réalisait d'excellentes performances avec la même voiture, Stroll n'a fait que de plonger.



La série noire de Stroll

Avant le GP d'Austin, Lance Stroll n'était plus rentré dans les points depuis fin juillet et le GP de Belgique. Entretemps, il n'avait pas pu participer au GP de Singapour suite à une blessure survenue lors des qualifications après un violent accident, avait frôlé l'évanouissement au Qatar, et avait abandonné au Japon. Une longue descente aux enfers sur la piste mais également en dehors puisque Stroll avait multiplié les attitudes controversées, dont l'altercation avec son ostéopathe Henry Howe à Losail qui lui a valu un avertissement officiel de la FIA. Fernando Alonso essaye tant bien que mal de l'aider.

Alonso vient en aide à Stroll