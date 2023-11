F1 : Surprise, Gasly envoie un message à Red Bull !

Benjamin Labrousse

Pilote de Formule 1 depuis 2017, Pierre Gasly a pris son envol au sein de l’écurie française Alpine qu’il a rejoint en fin de saison dernière. Mais la carrière du Français n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Récemment, le natif de Rouen est revenu sur son court passage chez Red Bull en 2019.

Max Verstappen et Red Bull dominent le monde de la Formule 1. Tête d’affiche de l’écurie autrichienne depuis plusieurs années, le Néerlandais a parfois fait de l’ombre à ses anciens coéquipiers. Cela a été le cas notamment pour Pierre Gasly, arrivé chez Red Bull en 2019 en provenance de Toro Rosso.

F1 : Gasly surclasse Alonso et jubile ! https://t.co/kVFcnU0UYg pic.twitter.com/aZ13PZc0FP — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

« Je ne me suis pas effondré »

Pour le podcast Beyond the Grid , Pierre Gasly est revenu sur son passage chez Red Bull. « Il y avait beaucoup de pression, mais j’aime cette pression. Il y avait beaucoup de stress en arrivant au Japon, sans rien comprendre, avec une nouvelle voiture, et je n’avais aucune idée des circuits. Mais je ne me suis pas effondré. Au contraire, je me suis amélioré en tant que pilote. Après avoir débuté en F1, ce fut une montagne russe entre les podiums et la promotion dans la meilleure équipe de Formule 1 » , a ainsi déclaré le pilote Alpine dans des propos relayés par F1Only .

« Ce n’était pas vraiment juste »