F1 : Hamilton prédit l’avenir et annonce du lourd pour Verstappen

De nouveau vainqueur au Brésil dimanche, Max Verstappen ne compte rien lâcher bien que son troisième titre de champion du monde. C'est donc la 17e victoire de la saison pour le Néerlandais qui n'a laissé que trois succès aux autres pilotes. A deux Grands Prix de conclure cette saison exceptionnelle, le triple champion du monde est d'ailleurs déjà assuré de battre un record vieux de 71 ans que détenait jusque-là le légendaire Alberto Ascari.

Max Verstappen poursuit sa ballade. Bien que Lando Norris ait tenté de le titiller lors du premier relai grâce à ses pneus neufs, le Néerlandais s'est une nouvelle fois imposé dimanche lors du Grand Prix du Brésil. C'est donc la 17e victoire de la saison pour le pilote Red Bull qui continue d'accumuler les records pour faire de 2023 une saison légendaires. Il a d'ailleurs déjà battu le record du nombre de victoires sur une saison, qu'il détenait déjà depuis la saison dernière, mais également celui du nombre de succès consécutif, enchaînant 10 victoires entre Miami et Monza, effaçant ainsi des tablettes Sebastian Vettel. Mais ce n'est pas tout.

Verstappen déjà assuré de battre un record qui date de 1952

En effet, cette saison Max Verstappen n'a laissé que des miettes aux autres pilotes puisque l'ogre néerlandais a remporté 17 des 20 courses disputées jusque-là. Sergio Pérez à deux reprises, et Carlos Sainz à Singapour, sont les deux seuls à avoir pu monter sur la plus haute marche du podium quand Max Verstappen n'a pas gagné. Symbole de sa domination totale sur la saison 2023, le triple champion du monde a remporté 85% des courses disputées cette saison avant Las Vegas et Abu Dhabi. S'il poursuit son hégémonie, le pilote Red Bull pourra porter ce total au mieux à 86,4% et ne descendra pas en dessous des 77,3% s'il ne remporte aucune des deux dernières courses. Ce sera de toute façon suffisant pour battre le record détenu par Alberto Ascari depuis... 1952 ! Le légendaire pilote italien avait alors remporté 6 des 8 courses de la saison (les 500 Miles d'Indianapolis, inclus au calendrier, étaient courus sous une réglementation différente). Avec un ratio de 75% de victoires, le record d'Ascari semblait intouchable, d'une autre époque même compte tenu du nombre de courses disputées sur une saison désormais. Mais Max Verstappen est peut-être un pilote atemporel.

