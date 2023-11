F1 : Départ important chez Mercedes, Hamilton réagit

Arnaud De Kanel

Une page se tourne chez Mercedes. Après onze années passées au sein de l'écurie allemande, le directeur technique Mike Elliott a décidé de ne pas prolonger son contrat. Le Britannique va donc partir à l'issue de la saison et cela affecte particulièrement Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a bâti une part de son succès avec cet ingénieur et il lui a donc rendu hommage.

La semaine passée, Mercedes a officialisé le départ de son directeur technique Mike Elliott à l'issue de la saison. En onze années passées avec la firme allemande, l'ingénieur britannique a logiquement participé à la domination de la dernière décennie de l'écurie mais aussi à celle de Lewis Hamilton. Affecté par ce départ important, le septuple champion du monde a tenu à remercier Mike Elliott.



«Un gars tellement brillant»

« J’ai rencontré Mike quand j’étais chez McLaren et nous avons travaillé ensemble pendant longtemps. J’ai toujours eu une très bonne relation avec Mike et je l’admire vraiment. C’est un gars tellement brillant. Nous avons eu de très belles conversations, j’ai tellement appris de lui sur l’aérodynamique par exemple. Il fait partie intégrante de mon équipe. Son contrat touchait à sa fin et il a pris la décision de passer à autre chose. Il faut essayer de ne pas voir les choses négativement, il faut vouloir souhaiter le meilleur aux gens », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Britannique est très reconnaissant envers son compatriote.

«Il a fait partie du succès que nous avons eu au cours de ces dernières années»