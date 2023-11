F1 : « Horrible », Hamilton déballe tout après son calvaire

Benjamin Labrousse

Devancé par les deux Aston Martin de Lance Stroll (3ème) et de Fernando Alonso (4ème) vendredi lors des qualifications du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton a connu une course sprint également très compliquée ce samedi. 7ème à l’arrivée, le septuple champion du monde n’a pas mâché ses mots après la course.

« C’était horrible, ce n’était pas du tout agréable. J’ai pris pourtant un bon départ, mais j’ai ensuite eu du mal avec l’équilibre » . Après la course sprint du Grand Prix du Brésil remportée ce samedi par Max Verstappen, Lewis Hamilton, 7ème, ne cachait pas sa frustration. « J’avais beaucoup de sous-virage, puis du survirage soudainement. Je me suis battu avec la voiture très tôt. Ensuite, je n’avais tout simplement plus de pneus. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir régler cela pour demain (pour la course principale) » , poursuivait le pilote Mercedes dans des propos relayés par F1Only .

« Cette année, je compte simplement les jours »

Lewis Hamilton a également évoqué le manque de maniabilité de sa monoplace : « La voiture se comportait plutôt mal. Mais encore quelques courses avec cette voiture et elle sera partie, et j’en serai heureux ! Cette année, je compte simplement les jours, en essayant de profiter de chaque jour autant que possible » .

« Nous ne gagnerons pas c’est sûr »