F1 : Encore une victoire écrasante pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Ecrasant vainqueur de la course sprint samedi, Max Verstappen partira en pole position ce dimanche à Interlagos. Plus rien ne résiste au pilote néerlandais qui continue de se balader comme il le fait depuis le début de la saison. Avec l'avantage de la pole, ses concurrents risquent de le voir filer dès l'extinction des feux sans jamais le revoir...

Max Verstappen est seul au monde. Le triple champion du monde est intraitable et il l'a encore démontré samedi dans la course sprint. Vainqueur à Austin et au Mexique, il peut donc réaliser le triplé en trois semaines. En tout cas, il est bien parti pour.



Verstappen peut dépasser Prost

Max Verstappen continue son ascension vers les sommets de la F1. Ce dimanche, sur les terres d'Ayrton Senna, il peut glaner la 52ème victoire de sa carrière et dépasser ainsi Alain Prost et se rapprocher à une victoire de Sebastian Vettel, le troisième pilote le plus victorieux de l'histoire. « Nous ne savions pas si la pluie allait frapper en qualifications, c’est une météo folle. Charles [Leclerc] et moi en parlions, notre tour semblait affreux, le vent a tourné et il était fort, donc on a perdu du temps et c’était très difficile. C’est très proche, déjà en qualifications, et je m’attends à la même chose en course. Il y a beaucoup de dégradation ici et il faut avoir une bonne gestion des pneus, nous n’avions pas réussi l’an dernier et on va essayer ce week-end », a déclaré Max Verstappen. Le Néerlandais n'a plus gagné depuis 2019 au Brésil.

La grille au Brésil

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Lance Stroll (Aston Martin)

4- Fernando Alonso (Aston Martin)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Carlos Sainz (Ferrari)

8- George Russell (+2p) (Mercedes)

9- Sergio Perez (Red Bull)

10- Oscar Piastri (McLaren)

11- Nico Hülkenberg (Haas)

12- Kevin Magnussen (Haas)

13- Alex Albon (Williams)

14- Esteban Ocon (+2p) (Alpine)

15- Pierre Gasly (+2p) (Alpine)

16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17- Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

18- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19- Logan Sargeant (Williams)

20- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)