F1 : «J'ai hésité à rentrer», Charles Leclerc vit une première et fait un aveu

Jean de Teyssière

C'est dans des conditions dantesques que se sont disputées les qualifications du Grand Prix du Brésil. À Interlagos, un énorme nuage a stoppé quelques minutes la Q3. Des conditions rarement vues par les pilotes qui n'ont pas hésité à en parler entre eux, et Charles Leclerc, qui partira deuxième samedi et dimanche, avoue qu'il n'a pas été loin de rentrer aux stands.

L'antépénultième Grand Prix de la saison promet de faire des étincelles. Si Max Verstappen est déjà champion du monde, nombreux sont ceux qui aimeraient le battre lors d'un Grand Prix. Charles Leclerc fait partie de ces pilotes-là et sa deuxième place, proche de Verstappen au Brésil, a de quoi le faire espérer.

«J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie demain»

Charles Leclerc continue de performer lors des qualifications et partira de la deuxième place lors de l'épreuve du sprint et de la course. Dans des propos rapportés par L'Équipe , le pilote monégasque de Ferrari avoue de pas trop se projeter sur les échéances à venir : « Je ne sais pas encore comment ça se passera pour la course, lors de ces week-ends sprint il y a toujours des interrogations sur le rythme de course. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie demain (samedi) et dimanche. »

F1 : Hamilton plombé par Verstappen, Mercedes passe aux aveux https://t.co/AQocjLi7Mv pic.twitter.com/paUi748ja2 — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

«Je n'ai jamais expérimenté ça dans ma carrière, j'ai hésité à rentrer»