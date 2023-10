F1 - Ferrari : Leclerc menace Mercedes, Hamilton est prévenu

Arnaud De Kanel

Red Bull a déjà plié le championnat constructeurs. Portée par un Max Verstappen légendaire, l'écurie autrichienne est déjà championne du monde avant même l'issue de la saison. Mais derrière, la lutte fait rage pour la deuxième place entre Mercedes et Ferrari. Cette deuxième place est clairement l'ambition de La Scuderia comme l'admet Charles Leclerc. Lewis Hamilton et George Russell devront redoubler d'efforts pour la conserver.

Dès le début de la saison, Red Bull a démontré sa supériorité et a rapidement mis fin aux débats, laissant les autres écuries se livrer bataille entre elles pour obtenir le meilleur classement possible. Maintenant qu'Aston Martin est larguée, Mercedes et Ferrari vont se disputer la place de dauphin au classement constructeurs. C'est l'objectif vers lequel est tournée La Scuderia .

F1 : Tout bascule pour Leclerc chez Ferrari https://t.co/BKiXw6FPjU pic.twitter.com/7jc64ET6cP — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

«Nous avons compris plus de choses qui sont bonnes pour cette année»

Charles Leclerc se montre confiant pour les échéances à venir et il compte capitaliser sur Monza, un Grand Prix où Ferrari a tiré énormément d'enseignements. « Nous avons beaucoup appris au cours des dernières courses, notamment à Monza, sur nos faiblesses. Après Monza, nous avons compris plus de choses qui sont bonnes pour cette année, même si ce sera un petit pas dans la bonne direction, mais surtout pour la conception de la voiture de l’année prochaine, ce qui est positif », a déclaré le Monégasque dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il met désormais la pression sur Mercedes.

«Ce sera une lutte très serrée»