F1 : Verstappen trouve le remplaçant de Perez, c’est la douche froide

Arnaud De Kanel

En froid avec Sergio Perez depuis plusieurs mois, Max Verstappen n'hésite pas à faire pression dans les médias en révélant quels coéquipiers lui conviendraient le mieux. Et à chaque fois qu'on lui pose la question, le double champion du monde répond Lando Norris. Problème, McLaren veut prolonger son pilote.

Les jours de Sergio Perez chez Red Bull sont comptés. Max Verstappen le sait bien et il joue de son influence pour faire équipe avec l'un de ses grands amis. En effet, début septembre, il avait de nouveau martelé à Sky Italia son envie d'évoluer au côté de Lando Norris. « Nous en avons parlé avec Lando. Mais il a un très long contrat avec McLaren et personne ne sait ce qui se passera à l'avenir », avait avoué le double champion du monde. Mais l'affaire est bien mal embarquée.

F1 : Verstappen fracasse encore Mercedes https://t.co/ShZqMk15Q7 pic.twitter.com/2BMet17wtM — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

McLaren prolonge Piastri et veut faire de même avec Norris

La semaine passée, McLaren a officialisé la prolongation de contrat d'Oscar Piastri. L'Australien a signé un nouveau bail jusqu'en 2026 grâce à ses excellents résultats. Et désormais, la priorité est de faire de même avec Lando Norris. Le pilote star de l'écurie orange avait déjà prolongé en février 2022. Son contrat actuel court jusqu'en 2025 mais la volonté de Zak Brown, le PDG de McLaren, est intacte : il veut sceller l'avenir de son homme fort le plus rapidement possible afin, notamment, d'éloigner la menace Red Bull et le lobbying mené par Max Verstappen.

«Nous allons travailler sur le contrat de Lando»