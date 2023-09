F1 : Verstappen va se venger

Arnaud De Kanel

Il ne fallait pas l'énerver. Battu pour la première fois depuis dix Grands Prix la semaine passée à Singapour, Max Verstappen a survolé les débats lors des qualifications à Suzuka ce samedi matin. Il s'élancera en pole position à 7h ce dimanche et il a de grandes chances de remporter ce Grand Prix du Japon.

Il fallait s'y attendre. Vexé d'avoir été battu à Singapour, Max Verstappen a haussé le ton à Suzuka en réalisant un tour mémorable en collant plus d'une demi-seconde à Oscar Piastri, auteur du deuxième meilleur temps de la journée. Le double champion du monde en titre est bien parti pour se succéder à lui-même.

La vengeance de Verstappen

Max Verstappen a remis les pendules à l'heure. Une semaine après un week-end décevant à Singapour, le Néerlandais a réglé la mire à Suzuka. Il s'est montré impérial en qualifications ce samedi pour signer sa neuvième pole position de la saison. « Nous avons eu un mauvais week-end à Singapour. Bien sûr, ensuite les gens commencent à dire 'ah, c'est à cause des directives techniques'. Je pense qu'ils peuvent aller se faire cuire un œuf. De mon côté, j'étais très motivé à l'idée de passer un bon week-end ici et de m'assurer que nous étions forts mais j’ai senti pendant notre préparation que ce serait un bon circuit pour nous. On ne sait jamais comment ça va se passer mais dès le premier tour, c’était très bien. On essaie de trouver quelques améliorations ici et là, on l’a fait et être en pole ici est fantastique », a déclaré Max Verstappen. Il ouvrira la route devant les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris dans l'espoir de remporter pour la deuxième année consécutive le Grand Prix du Japon.

La grille à Suzuka

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Oscar Piastri (McLaren)

3 - Lando Norris (McLaren)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

5 - Sergio Perez (Red Bull)

6 - Carlos Sainz (Ferrari)

7 - Lewis Hamilton (Mercedes)

8 - George Russell (Mercedes)

9 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10- Fernando Alonso (Aston Martin)

11- Liam Lawson (AlphaTauri)

12- Pierre Gasly (Alpine)

13- Alex Albon (Williams)

14- Esteban Ocon (Alpine)

15- Kevin Magnussen (Haas)

16- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Nico Hülkenberg (Haas)

19- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20- Logan Sargeant (Williams)