F1 : Crash chez Mercedes, le boss sort du silence

Pierrick Levallet

Troisième du Grand Prix de Singapour, Lewis Hamilton a vu son coéquipier abandonner dans le dernier tour de la course. En effet, George Russell s'est crashé avec sa monoplace et n'a pas pu terminer le Grand Prix. Cependant, Toto Wolff n'en veut pas au Britannique et a même tenu à le rassurer après ce coup dur.

Le Grand Prix de Singapour a regorgé de surprises ce dimanche. Le week-end ne s’est pas passé comme prévu pour Red Bull, et Max Verstappen a laissé la victoire à Carlos Sainz Jr. Chez Mercedes, on peut être satisfait de la troisième place de Lewis Hamilton. Mais les choses auraient néanmoins pu mieux se passer pour l’écurie allemande. En effet, George Russell a été contraint d’abandonner après s’être crashé dans le dernier tour de la course. Cependant, Toto Wolff ne lui en veut pas, bien au contraire.

«Cette erreur va être gravée en lui»

« Je suis triste pour George car il a réalisé un week-end fantastique à 99,99%, a eu un manque de concentration pendant une fraction de seconde et a légèrement heurté le mur. Ce que je lui ai dit, c'est que je préfère que ça arrive maintenant et qu'une leçon en soit tirée plutôt que quand nous jouons la victoire ou le titre. Cette erreur va être gravée en lui » a expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Il est évidemment très contrarié»