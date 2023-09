F1 : Il fait tomber Verstappen, catastrophe en vue pour Ferrari ?

Pierrick Levallet

Red Bull a vécu un week-end catastrophique à Singapour. Rien ne s'est passé comme prévu pour l'écurie autrichienne, qui a vu Carlos Sainz Jr battre Max Verstappen ce dimanche. Le pilote espagnol a néanmoins indiqué que tous les Grands Prix n'allaient pas se dérouler de la sorte pour Ferrari d'ici la fin de saison.

Ce week-end, rien ne s’est passé comme prévu pour Red Bull. Pour la première fois en dix courses, Max Verstappen a laissé la victoire lui échapper. En effet, c’est Carlos Sainz Jr qui s’est imposé à Singapour ce dimanche. Le Néerlandais, lui, a terminé cinquième derrière Lando Norris, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Carlos Sainz Jr a néanmoins tenu à rappeler que tous les week-ends ne se dérouleront pas de la sorte pour Ferrari d’ici la fin de saison.

«Il y aura toujours des week-ends difficiles»

« Honnêtement, je ne pense pas que cela signifie grand-chose, cette année, ce sera un peu comme ça. Nous avons eu deux excellents week-ends d’affilée, mais ces deux circuits que nous avons visités convenaient à notre voiture. En particulier celui-ci, à Singapour, un circuit à fort appui aérodynamique. Je suis incroyablement fier de l’effort que l’équipe a fait pour apporter un meilleur package aérodynamique ici - mais je pense toujours qu’il y aura des week-ends difficiles où nous ne nous battrons pas pour les podiums, et où nous obtiendrons des 5e ou 6e places » a confié le pilote espagnol dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«C’était la seule chance que Red Bull nous ait donnée»