F1 : Après le scandale, il veut prendre un titre d’Hamilton !

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton se retrouve au beau milieu d'une affaire malgré lui. En effet, Felipe Massa lui demande de rendre son titre de 2008 en raison des déclarations de Bernie Ecclestone, l'ancien patron de la F1, qui a affirmé avoir eu connaissance du crashgate de Singapour avant le verdict de la commission d'enquête.

C'est une affaire dont se serait bien passé Lewis Hamilton. Depuis plusieurs semaines, Felipe Massa, dauphin du Britannique en 2008, se dit prêt à tout pour récupérer le titre remporté par Hamilton cette année-là. Le Brésilien avait échoué à un petit point de Sir Lewis , point qu'il a sans doute perdu à Singapour lors de la course de la discorde remportée par Fernando Alonso grâce au crash prémédité de Nelson Piquet Jr. Piégé par la stratégie interdite de Renault, Massa avait terminé à la 13ème position d'un Grand Prix qu'il avait démarré en pole. Son avocat réclame son dû.

F1 : Scandale chez Red Bull, il se fait recadrer https://t.co/fmnxkjzlL2 pic.twitter.com/095jUkfp5W — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«J'espère qu’il nous soutiendra»

Bernardo Viana a enclenché les premières procédures légales pour que son client Felipe Massa puisse avoir gain de cause et il compte même sur le soutien de Lewis Hamilton pour faciliter les procédures. « Hamilton un ambassadeur important du sport et il a toujours défendu l’intégrité sportive. Il est citoyen brésilien d’honneur et très apprécié des Brésiliens, j’espère donc qu’il nous soutiendra », a-t-il confié à Reuters . Le septuple champion du monde n'avait pas tardé à réagir.

«Je ne suis pas vraiment concentré sur ce qui s’est passé il y a 15 ans»