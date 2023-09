F1 : Hamilton peut égaler un record, Verstappen est prévenu

Arnaud De Kanel

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Singapour, une course qui réussit plutôt bien à Lewis Hamilton. D'ailleurs, le septuple champion du monde vise un record ce week-end. En cas de victoire, il égalerait Sebastian Vettel.

Lewis Hamilton a déjà marqué l'histoire de la Formule 1 en remportant 7 titres de champion du monde ainsi que 103 Grands Prix. Le Britannique a fait tomber les plus vieux records de la discipline et il pourrait écrire la légende du Grand Prix de Singapour ce dimanche en cas de triomphe sur le circuit de Marina Bay.

Hamilton peut égaler Vettel à Singapour

Des records résistent encore à Lewis Hamilton. Celui du nombre de victoires à Singapour en est un. Dans les rues de la cité-Etat, c'est Sebastian Vettel qui s'est imposé le plus de fois. Le retraité compte 5 victoires (2011, 2012, 2013, 2015, 2019) à Singapour, et reste donc suivi de près par Lewis Hamilton et ses 4 succès acquis en 2009, 2014, 2017 et 2018. Le Britannique sait comment gagner à Singapour et il a bon espoir de bien figurer malgré les dernières performances exceptionnelles de Max Verstappen.

«Il y a toujours une possibilité de bien faire à Singapour»