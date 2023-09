F1 : Crash pour Verstappen et Alonso, Hamilton en profite

Arnaud De Kanel

Lorsqu'il pleut à Singapour, la course est spectaculaire et parfois même dangereuse. Le Grand Prix disputé dans la scintillante ville-Etat en 2017 en est la preuve. C'est Lewis Hamilton qui avait su tirer profit d'un départ chaotique marqué par des abandons en cascades pour mener la course de bout en bout.

Le Grand Prix de Singapour est l'un des plus éprouvants du calendrier. Disputé de nuit en pleine ville, il requiert une concentration très importante et met les organismes à rude épreuve à cause de l'humidité étouffante. Et lorsque la piste de Marina Bay est détrempée, elle devient presque impraticable. Max Verstappen en sait quelque chose.

Départ chaotique à Singapour, Hamilton s'en sort indemne

En 2017, Red Bull avait fait forte impression à Singapour en dominant les trois séances d'essais libres avant que Max Verstappen et Daniel Ricciardo partent respectivement en deuxième et troisième position sur la grille à la faveur d'une qualification réussie. Mais à l'extinction des feux, tout a basculé. Max Verstappen et Kimi Räikkönen s'étaient accrochés avant de provoquer une série d'accidents en chaine au virage suivant. Le Finlandais avait perdu le contrôle de sa monoplace puis percuté Fernando Alonso qui avait pourtant réalisé un départ canon. Dans le même temps, Verstappen abandonnait. Ponton gauche endommagé et radiateur percé, Sebastian Vettel avait continué trois virages supplémentaires avant d'écraser sa monoplace dans le mur. Un triple abandon d'entrée avant qu'Alonso ne jette également l'éponge au 8ème tour en raison des dommages liés à son accrochage. Tout cela avait profité à un certain Lewis Hamilton. Cinquième sur la grille, le Britannique avait évité le trafic et s'était envolé dès le départ. Avec l'abandon de Vettel, il avait repris 25 points à l'Allemand, des points qui ont coûté très cher au moment de faire les comptes en fin de saison.

«Il n'y aurait pas eu de meilleur scénario»