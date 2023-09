F1 : Lewis Hamilton a hâte d’en finir !

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton va bien continuer avec Mercedes la saison prochaine, et il espère remporter un huitième sacre mondial. Cette saison 2023 est de nouveau compliquée pour le pilote britannique qui attend simplement que cette année de compétition se termine comme il l'a reconnu.

Les temps sont durs pour Lewis Hamilton. Après avoir perdu le titre sur le fil en 2021, le pilote Mercedes, qui vient de signer un nouveau contrat allant jusqu'à 2025, a essuyé un nouvel échec la saison passée et il ne parvient pas à retrouver le chemin de la victoire cette année. Sa monoplace possède trop de retard sur celles de ses concurrents et c'est la raison pour laquelle il a hâte que cette saison 2023 se termine.

F1 : L’hommage vibrant de Gasly à Red Bull https://t.co/DAANh2JOaC pic.twitter.com/4xApkDLG7M — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

«On compte les jours jusqu'à février»

Lewis Hamilton assure qu'il compte chaque jour avant le début du championnat 2024 pour pouvoir enfin tourner la page de deux années de galère. « En ce qui concerne mes courses, il n'y a pas à aller chercher bien loin. Il faut juste que je fasse mieux en qualifications, afin que le dimanche ne soit pas si difficile. Et vivre avec la voiture que l'on a actuellement. Aujourd'hui c'est la troisième plus rapide, et bien sûr, ça nous fait mal à nous tous. On aimerait être plus rapides. Mais on compte les jours jusqu'à février », a reconnu Lewis Hamilton dans des propos relayés par Motorsport.com . Il garde malgré tout l'espoir de bien figurer à Singapour ce week-end.

«J'espère avoir raison»