F1 : Hamilton prépare une folie !

Arnaud De Kanel

Le dénouement du feuilleton Lewis Hamilton est enfin connu. Après de longs mois de négociations, le pilote britannique a prolongé son contrat de deux ans avec Mercedes. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il garde une idée dans un coin de sa tête.

Lewis Hamilton va continuer l'aventure chez Mercedes. Les deux parties sont parvenues à trouver un accord et l'officialisation est tombée à Monza. Hamilton a prolongé son contrat jusqu'en 2025 au même titre que son coéquipier George Russell. « L'équipe est ravie d'annoncer que Lewis Hamilton et George Russell continueront de diriger son équipage pour les deux prochaines saisons. Le duo est formé depuis le début de la saison 2022 et chaque pilote entretient des relations de longue date avec l’équipe », pouvait-on lire dans le communiqué publié par Mercedes. Lewis Hamilton a également réagi et au vu de son discours, on a vite compris ce dont il rêvait.

«Nous ne nous arrêterons pas avant d'y être parvenus»

« Nous rêvons chaque jour d'être les meilleurs et nous avons consacré ces dix dernières années à atteindre cet objectif. Être au sommet ne se fait pas du jour au lendemain ou sur une courte période, cela demande de l'engagement, du travail et du dévouement, et ce fut un honneur de gagner notre place dans les livres d'histoire avec cette équipe incroyable. Nous n'avons jamais eu autant envie de gagner. Nous avons appris de chaque succès, mais aussi de chaque échec. Nous continuons à poursuivre nos rêves, nous continuons à nous battre, quel que soit le défi, et nous gagnerons encore. Je suis reconnaissant à l'équipe qui m'a soutenu sur la piste et en dehors. Notre histoire n'est pas terminée, nous sommes déterminés à réussir encore plus ensemble et nous ne nous arrêterons pas avant d'y être parvenus », avait déclaré Lewis Hamilton. Le ton ne laisse pas de place au doute, son plan est déjà établi.

Hamilton vise un 8ème titre

En conclusion de son discours, Lewis Hamilton laisse clairement filtrer l'envie qui le motive à poursuivre en Formule 1. Et cette envie est claire : il se retirera une fois qu'il aura remporté un huitième titre de champion du monde. Le projet parait fou sur le papier tant l'écart avec Max Verstappen et Red Bull est considérable mais le Britannique est plus déterminé que jamais.