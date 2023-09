F1 : Scandale chez Red Bull, il fait son mea culpa

Jean de Teyssière

Helmut Marko a l'habitude de prendre Sergio Pérez en grippe ces derniers temps. Le dirigeant de Red Bull, âgé de 80 ans, a régulièrement tancé son pilote mexicain pour sa difficulté à réussir à aller au bout des qualifications. Et récemment, il est allé loin en évoquant sa nationalité pour expliquer ses difficultés à se concentrer. Une remarque qui a fait polémique, obligeant le dirigeant à s'excuser publiquement.

La saison de Sergio Pérez avait commencé de la meilleure des manières. Le Mexicain avait remporté deux courses lors des quatre premiers Grands Prix, avant de laisser filer Max Verstappen, qui a remporté le week-end dernier son dixième Grand Prix de suite. Ses performances sont devenues moins impressionnantes, laissant même planer le doute sur la suite de son aventure, lui qui est lié contractuellement avec Red Bull jusqu'en 2024...

« Pérez fluctue, il est Sud-Américain »

Au lendemain du Grand Prix d'Italie, Helmut Marko, l'un des dirigeants de Red Bull, était interrogé sur la chaîne de télévision Servus TV , qui appartient à Red Bull. En évoquant les performances de Sergio Pérez, l'Autrichien avait lancé : « Nous savons que Sergio Pérez a des problèmes en qualifications. Il fluctue, il est Sud-Américain (en tant que Mexicain, il est plutôt Nord-Américain, NDLR) et dans sa tête il n'est tout simplement pas aussi pleinement concentré que l'étaient Max ou Sebastian ».

« Je tiens à m'excuser pour ma remarque blessante »