F1 : Il promet du lourd pour Red Bull, Verstappen peut jubiler

Jean de Teyssière

Le sixième doublé de Red Bull cette saison a été réalisé non sans mal lors du Grand Prix d'Italie. En effet, Max Verstappen n'était pas parti en pole position et les Ferrari ont longtemps fait mal dans les lignes droites. Finalement, le plan s'est déroulé sans accrocs pour Red Bull, et Sergio Pérez est confiant pour l'avenir.

En terres italiennes, les Ferrari n'ont pas réussi à être devant Red Bull à l'issue de la course. A Monza, Max Verstappen et Sergio Pérez ont terminé respectivement premier et deuxième de ce Grand Prix, et ils peuvent voir l'avenir tranquillement.

« C'était le maximum que nous puissions faire aujourd'hui »

Sergio Pérez est revenu sur ce Grand Prix d'Italie dans des propos rapportés par motorsport.com, et s'il a fustigé le manque de vitesse de la part de sa monoplace, il s'est réjoui d'avoir tout de même réussi à battre Ferrari : « C'était le maximum que nous puissions faire aujourd'hui. C'était très difficile de doubler, beaucoup plus difficile que ce que nous pensions. Je pense qu'il nous manquait de la vitesse en ligne droite. Nous sortions très bien de la Parabolica mais ce n'était pas suffisant. La plupart du temps, j'étais à 0,2 [seconde], 0,3. À 0,2 [seconde d'écart] j'avais une chance. Mais à 0,3, je n'arrivais même pas à me rapprocher. C'était donc assez fou de dépasser Charles et ensuite Carlos, parce que j'ai dû beaucoup usé mes pneus. Je me suis vraiment dit [que je ne pourrais pas dépasser les Ferrari], surtout au début. Je ne pouvais pas m'approcher de Charles parce que nous étions coincés dans [un train] DRS. J'ai commencé à mettre la pression sur Charles, il a eu le DRS de Carlos. J'ai aussi bien bataillé avec lui. En fin de compte, nous avons réussi à les doubler tous les deux. »

F1 : Verstappen marque l'histoire, Mercedes lâche une punchline https://t.co/hQb8DKNleX pic.twitter.com/AXP63pwpQC — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

« Je pense que nous avons beaucoup progressé »