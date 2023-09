F1 : Ferrari surclasse Red Bull, Verstappen calme tout le monde

Pierrick Levallet

Ce samedi, Max Verstappen s'est fait surprendre. Le pilote néerlandais n'a décroché que la deuxième position pendant les qualifications, derrière Carlos Sainz Jr. Charles Leclerc, quant à lui, a terminé devant Sergio Pérez. Ferrari a réalisé une meilleure session que Red Bull et entend poursuivre sur sa lancée. Mais Max Verstappen a tenu à calmer tout le monde à l'approche du Grand Prix de Monza.

Depuis le début de saison, Max Verstappen semble imbattable. Leader incontesté du classement des pilotes, le Néerlandais domine la F1 d’une main de maître. Ce dimanche à Monza, il pourrait signer un exploit historique puisqu’il pourrait décrocher sa dixième victoire consécutive et ainsi battre le record de Sebastian Vettel. Mais ce samedi, Max Verstappen s’est fait surprendre lors des qualifications.

Sainz Jr décroche la pole position, Leclerc la troisième place

À domicile, Ferrari a fait forte impression. Carlos Sainz Jr a décroché la pole position devant Max Verstappen. Charles Leclerc, lui, partira en troisième position, devant George Russell et Sergio Pérez. La Scuderia a réalisé une meilleure séance que Red Bull. Mais alors que l’écurie italienne rêve d’une victoire sur ses terres, Max Verstappen a tenu à calmer les ardeurs de Ferrari.

«Demain nous essaierons de gagner la course»