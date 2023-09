F1 - GP d'Italie : Surprise, Alonso s’excuse

Benjamin Labrousse

Alors que la Formule 1 a récemment imposé un nouveau système concernant les pneumatiques disponibles lors des essais libres et des qualifications, plusieurs pilotes se sont plaints de ce nouveau régime. C’est le cas de l’expérimenté Fernando Alonso, qui s’est même excusé envers le public de l’Autodrome de Monza pour le manque de spectacle ce vendredi.

Récemment mise en place en Hongrie et désormais en Italie, l’allocation pneumatique alternative ne ravit ni les pilotes, ni les fans. En effet, cette réforme réduit à la fois le nombre d’utilisations possibles de différents pneumatiques des écuries, ce qui donne lieu à un manque de spectacle pour les spectateurs notamment lors des essais libres. Visiblement remonté contre cette nouveauté, Fernando Alonso s’est excusé auprès des Tifosi de Monza ce vendredi.

«Nous nous excusons donc auprès de tous les fans»

« Les réglages sont uniques, avec un faible appui et une vitesse de pointe très élevée. Vous ressentez donc l'adrénaline lorsque vous pilotez une F1 à Monza. Je suis donc heureux d'être de retour. Et oui, il n'y a pas eu beaucoup de tours, évidemment pour Lance [Stroll] qui a eu un problème, mais aussi pour moi. Avec ce format, avec les pneus, nous ne pouvons pas faire de tours parce que nous n'avons pas de trains de pneus pour les essais. Nous nous excusons donc auprès de tous les fans qui viennent le vendredi et ne voient pas de voitures » , déclare ainsi Fernando Alonso dans des propos relayés par Motorsport.com .

«Je pense qu'elles seront très serrées»