F1 : La victoire historique de Vettel

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Italie est un rendez-vous incontournable du calendrier de Formule 1. L'histoire s'est écrite à plusieurs reprises à Monza comme ce dimanche 14 septembre 2008 où Sebastian Vettel l'avait emporté pour la toute première fois de sa carrière, devant ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire en F1 après avoir réalisé un autre exploit la veille.

Sebastian Vettel a décidé de se retirer du paddock en fin de saison dernière, laissant derrière lui une multitude de souvenirs et d'exploits. Le quadruple champion du monde a écrit quelques unes des plus belles pages de l'histoire de la F1 comme en 2008 à Monza. Ce jour-là, il avait prouvé qu'il fallait compter sur lui dans les années à venir en signant la première victoire de sa carrière, battant ainsi un record de précocité.

Vettel, plus jeune vainqueur de l'histoire à Monza

Le sport de haut-niveau n'est plus effrayé à l'idée de laisser place aux jeunes. En 2008, la situation était bien différente et Sebastian Vettel avait pourtant su en tirer profit. A Monza, l'Allemand avait signé la première pole position de sa carrière devenant ainsi le plus jeune poleman de l'histoire à 21 ans, 2 mois et 11 jours. Un record qui tient toujours à l'heure actuelle. Le lendemain, il avait outrageusement dominé la course en ouvrant la route lors de 49 des 53 tours pour s'imposer pour la première fois de sa carrière en Formule 1. Une grande première également pour son écurie Toro Rosso qui n'avait jamais gagné auparavant. Sebastian Vettel était aussi devenu le plus jeune pilote de l'histoire à monter sur un podium. Mais Max Verstappen a changé les choses depuis.

Verstappen a battu Vettel

Deux de ces records ne tiennent plus. Sebastian Vettel n'est plus le plus jeune pilot de l'histoire à être monté sur un podium puisque Max Verstappen l'a fait à 18 ans, 7 mois et 15 jours en Espagne en 2016. Lors de ce Grand Prix, le Néerlandais l'avait également emporté, devant ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire devant Sebastian Vettel. Les records sont fait pour être battus et Max Verstappen l'a bien compris.