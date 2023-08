F1 : Sur les terres de Ferrari, Verstappen veut gâcher la fête

Arnaud De Kanel

La trêve estivale n'a pas perturbé Max Verstappen. Très attendu devant son public à Zandvoort, le Néerlandais a répondu présent dimanche pour signer un 9ème succès consécutif. Le double champion du monde en titre arrive dans les meilleures dispositions possibles pour récidiver ce week-end à Monza, chez Ferrari.

« L’objectif a toujours été d’essayer d’accéder à la F1, ce qui est un objectif assez difficile à atteindre. Mais ce qui s’est passé dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer et rêver », déclarait Max Verstappen pour Sky Italia . Le Néerlandais ne fait pas si bien dire puisqu'il enchaine les records. Le dernier en date le week-end dernier à Zandvoort où il a égalé le record de victoires consécutives détenu par Sebastian Vettel. Il aura l'occasion de le battre une bonne fois pour toute sur les terres de Ferrari ce week-end à Monza.

Verstappen vise la passe de 10

Invaincu depuis Miami, Max Verstappen est désormais à 9 victoires consécutives cette saison. Il survole le championnat du monde et fait logiquement office de favori pour le Grand Prix d'Italie ce week-end. Un Grand Prix qui tient forcément à coeur à Ferrari qui évoluera devant son armée de Tifosi à Monza et qui cherche à se racheter après de multiples désillusions. Max Verstappen pourrait encore une fois tout gâcher.

F1 : Verstappen domine tout le monde, il est surpris https://t.co/bEHftuwcVq pic.twitter.com/5qRutID3CP — le10sport (@le10sport) August 29, 2023



Pour suivre ce Grand Prix d'Italie, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 13h30 à 14h30 puis de 17h à 18h, avant de la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 12h30. Les choses sérieuses débuteront à 16h avec les qualifications, toujours sur Canal+ Sport . Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h sur la chaine cryptée. En course, les pilotes devront couvrir 306,720km, soit 53 tours de 5,793km sur le Temple de la vitesse de Monza et ses 11 virages.

Le programme complet à Monza