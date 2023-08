F1 : Il quitte Alpine et menace Red Bull !

Arnaud De Kanel

Alpine en avait fait le remplaçant de Fernando Alonso mais finalement, Oscar Piastri avait forcé son départ pour rejoindre McLaren. Le crack australien se montre de plus en plus performant et il espère bien que son écurie fasse chuter Red Bull dans les semaines à venir.

C'était le feuilleton de l'été 2022. Suite au départ inattendu de Fernando Alonso, Alpine avait réagit dans la panique en nommant Oscar Piastri sans demander l'accord du jeune australien. Ce dernier s'était donc étonné de l'annonce de l'écurie française et un long bras de fer avait débuté pour qu'il finisse chez McLaren, l'écurie dans laquelle il voulait courir. Après un début de saison compliqué, le rookie a repris du poil de la bête et a été impressionnant avant la trêve. Les monoplaces de McLaren sont rapides et Piastri espère que son écurie en profitera pour mettre fin à la série d'invincibilité de Red Bull.

F1 : Red Bull triomphe, Verstappen au sommet https://t.co/oPkV6CtNMj pic.twitter.com/gsVsWEEHKM — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

«Essayer de nous rapprocher un peu de Red Bull»

« Il suffit de continuer à faire ce que nous faisions. Même avant d’avoir la voiture pour nous battre solidement dans les points et pour les podiums, je pense que nous exécutions toujours très bien nos courses et profitions au maximum des opportunités que nous avions. Je pense que maintenant que nous avons une voiture capable de se battre pour bien plus, c’est plus évident pour tout le monde dans l’équipe. Il faut simplement garder les mêmes processus et tout le reste, évidemment essayer de nous rapprocher un peu de Red Bull », a déclaré Oscar Piastri dans des propos relayés par Nextgen-Auto . L'ancien membre d'Alpine ne cache pas ses ambitions.

«Essayer d’être la prochaine équipe à essayer de battre Red Bull»