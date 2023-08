F1 : Un complot chez Red Bull dénoncé par Mercedes ?

Jean de Teyssière

Ce dimanche, la Formule 1 reprend ses droits. Après quatre semaines de trêve, les pilotes auront rendez-vous sur la piste de Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas. Max Verstappen est loin devant tout le monde avec notamment 125 points d'avance sur son coéquipier et dauphin, Sergio Pérez. Et l'écart pourrait bien à nouveau se creuser puisque le Néerlandais, à domicile ce week-end partira à nouveau en pole position. Et chez Mercedes on ne comprend pas pourquoi Pérez est si loin de Verstappen.

Le treizième Grand Prix de la saison pourrait à nouveau voir Max Verstappen passer la ligne d'arrivée le premier. Cela serait sa neuvième victoire consécutive, un record puisqu'il pourrait rejoindre un autre pilote Red Bull, Sebastian Vettel réussissant pareille performance en 2013. En attendant, Verstappen doit remporter cette course, à domicile, et il sera dans les meilleures dispositions possibles puisqu'il partira de la première place.

« Checo n’est pas un idiot, c'est un vainqueur de Grand Prix »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Toto Wolff, le directeur de Mercedes, ne comprend pas comment Sergio Pérez, avec la même monoplace que Verstappen est si loin de son coéquipier : « Je veux le dire, Checo n’est pas un idiot. Nous l’avons vu au cours de toutes ces années. Checo est un vainqueur de Grand Prix, plusieurs fois vainqueur même. Et il était déjà vainqueur avec Racing Point. Donc je n’arrive pas à comprendre. »

F1 : Verstappen en route pour l’histoire https://t.co/f8AOXOGjTu pic.twitter.com/TRwN8YFGF9 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

« Mais 1,3 seconde d’écart ! C’est incroyable. Je n’ai entendu aucune explication évidente. Étrange… bizarre. »