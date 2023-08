F1 : Il l’affirme, ce crack va stopper Verstappen

Arnaud De Kanel

La victoire n'a toujours pas échappé à Red Bull cette saison. Et depuis huit Grands Prix, Max Verstappen enchaine les victoires sans que personne ne soit en mesure de le stopper. Mais en deuxième partie de saison, sa série pourrait être stoppée par Lando Norris. Le père du pilote McLaren en est persuadé...

Personne ne semble être en mesure de pouvoir arrêter Red Bull cette saison. L'écurie autrichienne réalise pour le moment un 100% mais ses rivales reviennent de la trêve le couteau entre les dents. Homme fort de la fin de première partie de saison, Lando Norris pourrait venir jouer les troubles fêtes si l'on en croit son père.

Verstappen vise une 9ème victoire consécutive

Max Verstappen a de grandes chances d'écrire l'histoire ce week-end à Zandvoort. Vainqueur des huit derniers Grands Prix, le double champion du monde en titre vise la passe de 9 devant son public, ce qui lui permettait d'égaler le record absolu détenu par Sebastien Vettel. « Les vacances d’été ont été vraiment bonnes, j’ai passé pas mal de temps à me détendre avec des amis. Je suis impatient de commencer la seconde moitié de la saison maintenant et quelle meilleure façon de commencer qu’aux Pays-Bas. C’est une piste incroyable et bien sûr, les fans sont incroyables là-bas, donc je suis vraiment excité de revenir en piste à domicile », confie le pilote Red Bull. Mais un pilote pourrait stopper cette série infernale avant la fin de la saison et il s'agit de Lando Norris.

«C’est lui qui battra Max»